Benches clear at Fenway Park during Sunday's Brewers-Red Sox game. pic.twitter.com/2P7Xx7ibnx — The Comeback (@thecomeback) May 26, 2024

紅襪、釀酒人之戰27日打出火氣，雙方在7局上半結束要換場的時候爆發板凳清空的對峙，紅襪中繼投手馬丁（Chris Martin）與釀酒人一壘指導員貝瑞（Quintin Berry）吵起來，兩隊人馬團團包圍一壘，外野的牛棚投手也衝出來，紅襪主場芬威球場的觀眾都非常興奮。最後只有叫罵而沒有肢體衝突，紅襪2比1獲勝。

7局上半兩出局，釀酒人打者葉利奇（Christian Yelich）敲了內滾出局，這時馬丁就和釀酒人一壘指導員貝瑞開始爭吵。原因是釀酒人該局首位打者帕金斯（Blake Perkins）短棒突襲上壘，屠朗（Brice Turang）緊接著犧牲觸擊成功，連續短打讓投手馬丁非常不爽。

紅襪投手馬丁說：「我可能低聲說了一些針對那局的事情，詳細內容你們自己猜。他們短打兩次，我很不喜歡，我知道規則允許，但也許他們自認敲不出安打，我認為在大聯盟你就該揮棒打球，如此而已。」釀酒人一壘指導員貝瑞球員時代效力過紅襪，還是2013年世界大賽冠軍成員。

釀酒人葉利奇表示短打是棒球比賽的一部分，特別是比數接近的時候，他不理解馬丁為何不爽，「他那局沒有掉分，他應該很高興才對。」總教練墨菲（Pat Murphy）說：「我不想去猜那小鬼說了什麼（馬丁），但如果有人要對我們大吼或是牽扯私人恩怨，我們肯定會挺身捍衛自己，我很欣慰衝突沒有更嚴重。」