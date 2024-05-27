Sorry💔😪 — Ronald Acuña Jr. (@ronaldacunajr24) May 27, 2024

亞特蘭大勇士MVP球星小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）2024年球季報銷了，他27日比賽中左膝受傷提前退場，隨後MRI檢查出來是前十字韌帶（ACL）完全撕裂，手術時間尚未安排，但勇士球團宣布小阿庫尼亞本季無法回歸了！

小阿庫尼亞2021年也出現右膝前十字韌帶撕裂傷，提前報銷還影響到部分2022年球季，此次受傷之後他在X平台發文寫道「對不起」加上心碎的圖示，球迷紛紛湧入為他打氣。勇士投手賽爾（Chris Sale）說：「你不會想看到任何球隊的人發生這種事，他是球隊重要一分子，聯盟最優秀的球員之一，你只能祝福他。」

對戰海盜的比賽，小阿庫尼亞離開二壘準備盜三壘，但是中途猶豫想要折返二壘，自己重心不穩摔倒受傷。海盜投手裴瑞茲（Martín Pérez）上前觸殺並關切他的情況。

小阿庫尼亞是上季國聯全票MVP，繳出史無前例的41轟73盜，第2度坐上國聯盜壘王。他本季累積4轟16盜，受傷前在國聯盜壘排行榜暫居第4。