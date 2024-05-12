台鋼雄鷹12日與味全龍激戰到延長賽，10局下靠著王柏融中職生涯第600安追平比分，替補上陣的王博玄再補上生涯首支再見安打，以4比3氣走衛冕軍，也讓總教練洪一中執教生涯勝場數來到999，距離千勝只剩最後一步。

面對龍隊本土王牌投手徐若熙，4局下杜家明因爲頭部觸身球，雄鷹換上王博玄帶跑，1出局一、三壘有人時，紀慶然敲出右外野安打先馳得點。

龍隊在6局上靠著劉基鴻陽春炮也是本季首轟追平，8局上吉力吉撈・鞏冠在一、三壘有人時敲安打回超前分，但9局下終結者李凱威失守，藍寅倫代打建功，也讓比賽進入延長賽。

10局上突破僵局制龍隊靠著張祐銘高飛犧牲打超前，但雄鷹展現韌性，二壘有人陳文杰成功短打推進，王柏融敲出一壘安打追平、這也是中職最速600安，2出局後王博玄敲出再見安打，以1分差氣走龍隊，拿下2連勝。

王博玄表示，自己上場就是先把基本功做好，扮演好當下角色，他也感謝球迷這段時間的支持，「不斷鼓勵我們、支持我們，到場替我們加油也辛苦了，我們會繼續努力、打出更多感動的球賽。」

而在洪總拉下球團準備的千勝倒數拉霸機後，球團也為14日將過63歲生日的他提前慶生，在全場球迷高唱生日快樂歌，度過難忘的1天。而週二雄鷹揮軍北上作客桃園交手樂天桃猿，洪總有機會在最熟悉的球場拿下千勝里程碑。

台鋼雄鷹王博玄敲出生涯首支再見安打。（台鋼雄鷹提供）