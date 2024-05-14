台鋼雄鷹14日作客桃園，正好是總教練洪一中63歲生日，賽前球團送上壽星專屬的「生日T」，昔日子弟兵林泓育、黃子鵬、嚴宏鈞也特別送上蛋糕，讓洪總十分驚喜，他眼眶泛紅感動的說：「這真的是我今天最感動的。」

洪一中表示，昨天家人們特地排休為他慶生，「我們家的傳統，把母親節跟我的生日一起過。」女兒們也送上生日禮物，他也許願希望世界和平、大家身體健康。

台鋼球團從今年球季開始，都會為了當日壽星送上「生日T」，只要當日壽星賽前練習時都會穿著白色練習衣、十分顯眼，今天514就有洪一中跟捕手陳致嘉2位壽星，洪總說：「其實我們還有第3個也是今天生日，福永（春吾）、他在二軍。」

桃猿賽前練習結束後，林泓育買蛋糕，相約黃子鵬、嚴宏鈞一起來幫洪總慶祝，他們端著蛋糕、唱生日快樂歌為他慶生，讓他又驚又喜，「真的是我今天最感動的，我不知道他們會買蛋糕來，真的很驚喜，這些以前的子弟兵拿蛋糕來，意義比較不一樣。」

洪總打趣說：「以前我都覺得他們在背後罵我，真的沒想到，揪甘心啦！有刺激到內心深處的那一個點。」