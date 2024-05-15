統一獅15日宣布，前年季中選秀第一輪選進的內野手黃勇傳因嚴重違反公司紀律，依內部管理規章即日起予以開除。

球團表示，黃勇傳去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，在此之後球隊與其經紀公司躍樂運動經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

然而今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除。

至昨日5月14日球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。

黃勇傳今年春訓表現亮眼，也讓他獲得開季從一軍出發機會，但在4月9日比賽中因跑壘受傷，隔天被降下二軍，4月24日開始在二軍出賽，但5月2日後就沒有二軍出賽紀錄。