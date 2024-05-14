台鋼雄鷹在12日延長賽氣走味全龍，也讓洪總執教千勝只差最後一步，14日作客桃園又是他63歲生日，讓他直呼巧合，他認為，自己從以前都不在意各種紀錄，「我在意的是今天有沒有贏球，千勝平常心、順其自然。」

雄鷹加入一軍賽場第1年很快勝場就開張，但接下來先經歷7連敗，好不容易贏球後又陷入6連敗泥沼，但近期在4連敗後拿下2連勝，也讓洪總執教生涯勝場來到999勝。

「沒想到轉一轉就在這裡（桃園）。」過去洪總執教Lamigo桃猿曾率隊拿下7座總冠軍，生涯有884勝是在桃猿時期（含La New熊）拿到，其中在桃園拿下331勝是各球場之最。

談到千勝就只差最後一步，洪一中認為，「我比較務實，千勝對我是榮譽，但我比較在意的是今天有沒有贏球，平常心、順其自然。我們前面贏比較少，如果前面順利的話搞不好在高雄就拿到1000勝了。」

有機會在63歲生日這天又是在最熟悉的球場達成里程碑，洪總笑著說：「巧合啦！但要贏他們也不容易，剛好是緣分，最多勝場也在這裡。

洪總在2004年下半季執掌兵符，過去共有8次在球場過生日，生日率兵出賽拿下5勝、勝率6成25，分別是2006、14、15、17、21年。