公視、東森、LINE TV、中天娛樂台家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季播出後好評不斷，18日播出第5、6集最新劇情，蘇家4兄妹盯上「一哥」洪都拉斯，瘋狂獻殷勤想從他身上揩油，邱凱偉與王少偉親自幫洪都拉斯洗澡，洪都拉斯笑言這場戲很難忘，「他們也沒有講，就說要把衣服脫光，我是第一次跟他們兩個人『袒裎相見』」。

洪都拉斯詮釋因腰痛行動不便的一哥，不僅讓邱凱偉和王少偉扛著上下樓，還讓他們幫洗澡和餵吃飯，兩個直男粗手粗腳，戲裡讓洪都拉斯吃足苦頭，從輪椅上摔進水溝造成手受傷，不過戲外大家卻玩得很開心。洪都拉斯表示「男生一起在浴室裡其實有點尷尬，不過他們兩個人玩得很開心，他們用水潑我，讓我感覺到他們喜劇的噴發，劇中我是手受傷，但導演的處理方式讓我覺得，好像在他們的世界裡，永遠不會有難過的事情，再難過的事都變成喜劇」。

王少偉、邱凱偉為錢財爭相照顧受傷的洪都拉斯。（公視提供）

Darren邱凱偉表示「幫男生洗澡還好不會害羞，畢竟我在家裡都幫我兒子洗澡，所以那天在洗的時候，我就把他當成我兒子，其實老人嘛，雖然他年紀是越來越老，可是他的思想是越來越小，就當成幫小孩洗澡，我跟少偉就亂潑亂刷。」王少偉也笑說「他（洪都拉斯）就光溜溜在那裡，也很自然，他已經掌握到這個戲的節奏、我們這個風格的時候，他就完全放得開，然後也很自然的去表現他自己，我們有時候也喜歡去捉弄他，我覺得這就是這個戲好看的地方。」

劇中一哥也坦言他深知這些孩子是因為想要錢，一句「就當花錢買孝心」，讓網友直呼聽了有些心酸，「搶財產的部分，這兩季都很符合現實，一哥的想法也很符合許多老人跟想搶財產的兒女、媳婦們的關係」，笑鬧間呈現了最現實的家族問題。

《我的婆婆2》最新集數公視與東森收視持續破1、LINE TV觀看次數飆破150萬，依舊霸榜NO.1，各大平台包含Hami Video、MyVideo、愛奇藝等皆榜上有名，搞笑、可愛又緊貼生活的劇情和角色備受各台觀眾喜愛。公視收視高點落在丁也恬演出參觀蘭花園，驚見難得的台灣原生種的蘭花「台灣阿嬤」橋段。丁也恬劇中意外向黃姵嘉飾演的小鷗透露出自己身價不斐，表示除了當年嫁妝、現在更擁有一園子的「台灣阿嬤」，讓黃姵嘉火速正義提醒她別告訴蘇家「噗攏共」4兄妹，以免引來忠孝仁愛們「野獸般」的覬覦遺產之心！而本季持續推廣台灣傳統產業，以「蘭花」維持在地連結，解說「台灣阿嬤」育種的重要地位與其命名意義，網友紛紛留言「無價之寶」、「真的好漂亮」。

鍾欣凌劇中面臨不同的婆媳問題。（公視提供）

鍾欣凌飾演的林彩香，在本季成為媳婦之餘，仍然得面對身為婆婆的問題，與「大美」林筳諭呈現世代隔閡的婆婆與媳婦，連剪刀、醬蟹都不准懷孕的大美碰，迷信觀念讓大美直呼快被逼到快出人命，兩人的關係是否有轉圜的餘地？鍾欣凌形容大美的角色是年輕新世紀的代表，既是人家的老婆，也是人家的媽媽、媳婦，但她也有權去做自己想要做的事，也能勇敢去追夢。