洪都拉斯、施名帥、高英軒、温貞菱今（23日）出席客家電視台《啊喔！最Kiang駐村小隊》首播記者會。58歲的洪都拉斯透露，在苗栗獅潭村的拍攝期間，曾因氣候因素導致身體不適，他開了20分鐘的車才在大湖找到藥局，透露當地醫療不便。

他說，拍攝實境節目比他想像中勞累，「我身體比較不好，受不了體力活，剛好天要爬山去修葺古道，剛好天氣有點陰、冷，我鼻子大過敏整個塞住」，他當時強忍身體不適，跟著其他隊友及義工隊的人一起砍樹、搬石頭，還在大家鼓吹下高歌一曲，助陣士氣。

洪都拉斯今出席《啊喔！最Kiang駐村小隊》記者會。（圖／陳俊吉攝）

高英軒深受當地的婆婆媽媽喜愛。（圖／陳俊吉攝）

高英軒則在拍攝期間不慎扭傷腳踝，前往台中的醫院掛急診、做進一步的檢查，後續靠著按摩才漸漸恢復，這讓身為隊長的洪都拉斯相當心疼，「實境秀真的是讓人期待又害怕受傷害」。

温貞菱被稱讚體力最好。（圖／陳俊吉攝）

施名帥（左起）、温貞菱、洪都拉斯、高英軒隨音樂舞動。（圖／陳俊吉攝）

洪都拉斯、施名帥、高英軒、温貞菱4人坦言，在節目中常被村民及活動感動到落淚，其中一次哭最慘的，是他們在宣導愛滋病防治的時候，有位病友現身分享，洪都拉斯說：「我最感動的時候是温温（温貞菱），她在病友最需要溫暖的時候給對方擁抱，那天心情真的是洗三溫暖。」

洪都拉斯在拍攝期間曾身體不適。（圖／陳俊吉攝）

施名帥身為廚師擔當。（圖／陳俊吉攝）

洪都拉斯爆料施名帥在當地深受小朋友歡迎，他提到某次温貞菱設計的課程必須分組，害怕沒人選的他在事前要求一位小女孩無論如何都要到他的隊伍中，甚至錄影存證。沒想到活動一開始，小女孩立刻跑票，奔入施名帥的懷抱，「小帥在當地是兄弟頭，全村60幾個小朋友都叫他大哥，他在獅潭選里長一定可以選上。」