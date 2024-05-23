南韓團體「ASMRZ」近日一首〈晚安大小姐〉掀起全球熱潮，引來許多大咖明星爭相模仿，以動畫執事角色為主題，想哄大小姐睡覺的舞蹈，讓人不知不覺就跟著跳起來，而「呆萌女神」元元22日也上傳模仿影片，戴上眼鏡化身性感管家，讓網友看了都暴動。

元元22日分享一段模仿〈晚安大小姐〉的影片，不僅舞步到位，就連妝容、服裝也別具巧思，戴起金屬框眼鏡，穿著一件短版透視襯衫，讓內搭的黑色小背心若隱若現，非常性感。

下半身則搭配黑色短裙，雪白細長美腿一覽無遺，腳上還穿了雙長到小腿的蕾絲襪，畫面十分火辣，並曖昧問道：「有這樣的大小姐你幾點睡覺？」立刻掀起網友暴動，「不睡了⋯現場看更性感」、「引人犯罪」、「妳休想睡了」、「可能整晚都睡不著了，美翻了」。

不過有網友發現，元元一身性感造型，手上卻戴著工地用手套，讓不少網友紛紛歪樓，「剛施工完？」、「等等！這手套會弄破皮吧」、「手套好好看」、「注意力都在手套上了」、「工地打工剛回來」，因此元元也笑回：「請不要注意到我的手套。」