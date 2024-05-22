天后蔡依林今年的行程相當忙碌，不僅在大陸各地舉辦「Ugly Beauty」巡迴演唱會，還不忘在工作之餘到各地旅遊，日前她就曬出多張「遊客照」，只見她一身輕便造型，但逗趣畫面讓網友笑翻：「好像小朋友在等媽媽！」

蔡依林日前結束杭州的演唱會，24日準備到南昌開唱，離開杭州前她也到當地景點留下紀念，只見她身穿綠色球衣，下半身搭配藍色牛仔喇叭褲，雙腳踩著方便移動的布鞋，頭上還俏皮戴著亮黃鴨舌帽，一身休閒打扮看起來十分親切。

蔡依林杭州遊客照曝光。（圖／IG@jolin_cai）

不過，蔡依林在鏡頭前擺出觀光客的拍照姿勢，讓網友看了都笑翻，「好乖巧的遊客照」、「台上國際巨星，台下女大學生」、「清晰度很低的正宗遊客照」、「很像大媽的拍照姿勢」，而其中一幕坐在椅子上面露尷尬微笑的畫面，也被網友笑稱像「幼兒園放學等媽媽來接的小寶寶」。

事實上，蔡依林近期在大陸的行程相當忙碌，但她仍把握工作空檔，在各地體驗不同文化，也時常在社群曬出旅遊照，不過她總是放送令人意想不到的驚喜，讓網友看了都哭笑不得，親民淘氣的性格不愧是大家喜愛的金曲天后。