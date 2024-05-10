香港女星陳雅倫早年以三級電影《危情》、《南洋十大邪降》走紅，擁有火辣身材的她還推出全裸寫真集，她也多次來台宣傳，昔被譽為90年代性感女神之一。陳雅倫近年把工作重心轉往大陸，58歲的她對自身體態相當嚴格，日前曬出瘦了10公斤、腰圍只有24吋的近況，超有料身材辣到不行。

陳雅倫58歲現況引起網友討論。（圖／摘自陳雅倫Instagram）

陳雅倫到大陸發展後，雖然不時有商演工作，但她仍用心經營社群，大方分享日常生活，昨（9）日她更新現況，透露近期成功瘦身10kg，拍了一段展現好身材的短片，驕傲表示，「展示一下回復自信，媲美年輕時的身材」；畫面中陳雅倫穿著細肩帶洋裝，超兇上圍沒因為瘦了縮水。

許多網友見到陳雅倫現況，都很震驚她根本看不出來已經58歲，走路時婀娜多姿身形讓人忍不住移開目光，紛紛盛讚，「完美身材」、「姐姐太美了，誰相信這樣58歲」、「晃到我眼睛不知道要看哪」。陳雅倫先前才透露，腰圍從72cm減到62cm（24吋），臀圍也從97cm減到90cm。

其實陳雅倫演藝事業順利，但感情卻不太如意，在2017年時曾宣布和小5歲男友Martin結婚，男方還是吳彥祖的表哥，但婚前卻傳出鬧翻，遭Martin取消婚約，陳雅倫事後則說，聽媽媽的話不要為嫁而嫁，嫁錯郎有苦自己知，所以寧願當獨立自主的女性，拒絕陷入沒有信任的感情關係了。