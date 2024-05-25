李霈瑜（大霈）與親職專家馬大元醫師今（25日）出席公視《換個爸媽過幾天》第2季特映會記者會。大霈透露，她與馬醫師在攝影棚觀看小孩在Home爸媽跟原生家庭的相處，探討兩方差異，好幾度控制不住情緒崩潰大哭，「幾乎每集都會哭，有時候真的滿生氣。前幾天我們3集錄了12小時，通常不會這麼久，但我們就不想放棄」，表示那天承擔過多負能量，收工回家後都不想說話。

大霈這次首度挑戰Home媽角色，獨自照顧小學5年級、需要高度關注的男童3天，她說她在相處前把所有事物想得簡單、美好，想當男童的爸媽也當最好的朋友，「他後來漸漸把我當媽媽 ，有顯現出情緒，當媽媽真的不容易，但小孩在這個社會真的承受滿多壓力，尤其會在同儕間想說怎麼樣會被喜歡。」

大霈（左）、馬大元醫生出席《換個爸媽過幾天》記者會。（圖／公視提供）

該男童在原生家庭因為聽障妹妹的關係，極度需要爸媽的關注，隨著跟大霈的朝夕相處，也漸漸要求大霈的目光要停留在他身上，「他有陪我去工作，在現場也有一些情緒，覺得我沒有陪他。」她說，男童很會察言觀色，讓她也開始察言觀色，不斷思考他要的是什麼，壓力大到睡不好，導致長痘痘、黑眼圈明顯。

她坦言，在照顧期間有對男童生氣，「我不是怒吼，是有點情勒，會覺得為什麼你可以這樣對我？你不覺得我很認真的對你嗎？我當下有嚇到我做出不好的情緒對待。」實際照顧後，她發覺親子關係跟情人相處有異曲同工感，都是相愛相殺、渴望被看見。

大霈首次體驗Home媽。（圖／公視提供）

大霈、馬醫師指出，本季參與企劃的8組家庭，有些真的獲得改善，也有部分失敗例子，「有些家長耳根子比較硬，一切關鍵就是解鈴還需繫鈴人，這節目為他們開了一扇窗，希望他們自己也要把門打開。」

如果原生家庭爸媽不想改變，當初為何報名？馬醫師說，大部分的家長會覺得孩子到外面後，會覺得自己的家最好，但其實不然，「爸媽沒想到會被探討自己的問題，尤其當他們想起自己的童年，眼淚就會出來，因為父母對待我們方式會影響到我們現在去管教孩子的方式。」

李霈瑜（左起）、敏迪、丁寧、謝玒玲、阿包、醫生馬大元。（圖／公視提供）

大霈深有同感，表示有時想起前男友或是過去交往的對象，都不禁會聯想對方的一些行為，會不會跟原生家庭的教養方式有關。單身的她，現在對感情順其自然，「我覺得我年紀到了，下一個要慎選，我也沒有凍卵，如果沒有生的話，將來就多養兩隻狗貓」，相當隨緣。

公視節目部副理林瓊芬表示：「公共電視在8月20日推出『小公視』頻道，提供非常多優質兒少節目給3-18歲的孩子，邀請大家以後可以在『小公視』平台裡，大家一起來修『親子關係』這項學分，並幫助父母可以更認識自己、更理解孩子的感受。」