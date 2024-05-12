李霈瑜（大霈） 昨（11）日帶領自家選物店 「halo halo! 愛地球選物集品」的員工，和致力於海洋守護的「海湧工作室」的夥伴，在基隆外木山舉辦淨灘活動，現場近200人報名前往，經歷兩小時豔陽與在場淨灘的民眾們齊心協力，最後竟撿起1567公斤的海洋廢棄物。

大霈曾在2018到2020年連續3年舉辦淨灘，今年在自主報名的民眾踴躍參與下，一起揮灑汗水齊力扛著巨大沉重的海廢；有數條三人高的漁網、一人高的保麗龍塊、馬桶座、公路防撞條、油漆桶、馬桶蓋、各式生活用品垃圾等，參與者將這些海廢從外木山的石岸，踩著石子路徒手搬上兩層樓高的集合處，有熱情的民眾自主划獨木舟淨海面的垃圾，海上的垃圾一度多到獨木舟沒辦法順利前進。

大霈在路邊撿到馬桶蓋。（旺淂窩門娛樂提供）

空手道國手文姿云、歌手郭芝吟（吱吱）及主持人索艾克現身參與，共同為愛地球盡一份心力。大霈感謝海湧工作室專業的策劃、引導與安排，也期許自己未來持續為地球打氣，持續向大眾推廣減塑、減碳愛地球的理念，「地球母親辛苦了！」。