考機車駕照免奔波，苗栗監理站與卓蘭鎮公所將於6月26日辦理「機車下鄉考照服務」，本次考照將從5月27日起於鎮公所開放受理報名，限定名額80人，額滿截止。

苗栗監理站表示，以往卓蘭地區民眾要前往苗栗監理站考照，路程必須花費40分鐘以上，苗栗監理站下鄉服務除讓民眾在卓蘭就近考照外，當日現場也可辦理駕照換補、高齡換照等簡易監理業務，若75歲以上高齡駕駛人已無駕車需求，可辦理「自願繳回駕照」，當日辦妥即可獲贈復古菜籃包1只，每位駕駛限領取1次，數量有限，送完為止。

另外，苗栗監理站也鼓勵民眾多利用機車駕訓班考照，即日起至今年11月30日止，上機車駕訓班考取駕照者，交通部補助訓練費用1,300元，如為苗栗縣民或在苗栗縣就讀的學生，自4月1日起苗栗縣政府額外加碼1,300元補助，歡迎民眾多加運用。民眾如有任何問題歡迎電洽苗栗監理站(037)331806分機203、204。