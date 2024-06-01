台東縣池上鄉31日晚間發生一起酒駕車禍，兩車碰撞，警方到場處理，發現開自小轎車男子竟然是花蓮某派出所的鍾姓所長，經實施酒測，鍾某酒測值0.41mg／L，兩車兩人的都有受傷送醫。花蓮警方今天表示，鍾員記1大過，並調離現職。

涉嫌酒駕的派出所鍾所長56歲，家住台東，長年在花蓮服務，31日返回台東住家，獨自1人在家中喝水果酒，當天晚上10時許，鍾某飲酒後駕駛自小客車外出加油，行經池上鄉台20甲與文田路口，與另一部余姓駕駛的休旅車發生車禍，2人都被送醫，余某疑有腦震盪，所幸僅輕傷，住院觀察。

事發地轄區關山警方到場對所長進行酒測，結果酒測值0.4mg／L，明顯超標違法，將待出院後函送地檢署偵辦。

玉里警分局今天指出，從嚴咎責相關連帶考監責任，記鍾員1大過，調非主管職務，並調離現地，另未來加強各單位人員風紀法治教育，避免類似情形發生。警方也再次強調，員警身為執法人員，應比一般民眾更有守法觀念，呼籲同仁有所警惕，切勿飲酒駕車。

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