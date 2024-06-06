新任台北市警察局長李西河即將於6日下午布達上任，而局長人事案日前也鬧得沸沸揚揚，原因在於台北市長蔣萬安原屬意警專校長方仰寧，但內政部卻強推時任警政署副署長李西河，引發中央與地方之間的矛盾。而蔣萬安也未堅持「非方不可」，並將親自參與布達典禮，上午出席活動時他也直言「接下來就必須要看局長他各項的表現」。

蔣萬安6日上午出席活動前接受媒體訪問，被問到新任市警局長李西河，蔣萬安也透露，周一時前市警局長、現任警政署長張榮興，有帶著李西河提前拜會，當天也對於各項接下來台北市市政以及警政的業務推動的重點，該交代的都有交代跟提醒。接下來就上任之後要看局長必須要具體落實以及做出績效。

蔣萬安也強調，對於各項警政業務推動的重點，以及特別在台北市身爲首善之都，我們結合各項市政，包括交通、治安、警紀等等，很多需要局長接下來必須落實、做出績效的方面，都有一一的告知，「接下來就必須要看局長他各項的表現。」

蔣萬安說，警紀的問題當天也特別跟局長說，之後很重要的一項重點必須要整治警紀，也就是不要讓警紀一些問題打擊士氣，而且要讓市民安心。