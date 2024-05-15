高雄市仁武區日前一名楊姓男子聽信假投資公司的客服人員號稱高報酬投資，便不疑有他陸續匯款63萬元，不過後續欲提領獲利卻無法出金，察覺有異遂報警求助，仁武分局澄觀派出所員警成立專案小組埋伏，一舉逮捕林男及蘇男等2名涉案車手，攔阻150萬元，全案訊後依刑法詐欺罪嫌移送偵辦。

仁武分局澄觀派出所日前接獲33歲楊姓男子報案求助，先前瀏覽臉書發現高報酬投資廣告，便不疑有他加入投資陸續匯款新台幣63萬元，後因獲利款項遲遲無法出金始驚覺遭詐。警方與林男聯手將計就計假意配合詐團，相約仁武地區超商面交款項新台幣150萬元。

澄觀派出所所長林卓材及專案小組成員於現場提前埋伏，警方見22歲車手林男進入超商與被害人詐騙面交時立即上前控制；於此同時27歲蘇男於超商外徘徊把風見警欲逃跑，惟警方早已布下天羅地網，一舉逮捕2名詐欺車手。現場查扣偽造工作證及收款收據、行動電話等犯罪證據，成功阻攔150萬元，並持續向上溯源追查。

仁武分局呼籲，詐騙集團常以置入平台投資廣告的手法，利用民眾投資慾望致受騙，為避免成為假投資真詐騙的被害人，民眾應小心求證仍為防止詐騙的不二法門，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或110專線向警方求證真偽，以提高防詐騙警覺。