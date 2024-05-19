北市信義區吳興街民宅3日發現有婦人死亡已久，身上有多處刀傷，警方查出死者與丈夫都曾參與詐騙集團，陳姓丈夫更被通緝下落不明，目前鎖定陳與另名曾出入命案現場的田姓男子涉有重嫌，行凶動機可能跟詐騙集團黑吃黑贓款有關，但2人均已偷渡或搭機離境，研判逃往大陸，正循兩岸共打機制請大陸公安協查。

42歲張姓婦人本月3日被發現陳屍吳興街住處臥房，除遭棉被蓋住外，身上還有多處刀傷，死亡時間已久。因死者與詐欺通緝中的47歲丈夫都曾參加詐團，警方原本就懷疑是詐騙集團的金錢糾紛所致，擴大調閱監視器發現，還有名田姓男子也曾出入過命案現場，不排除其涉案。

據了解，死者丈夫是詐欺集團水房幹部，死者也在該水房協助洗錢，外傳死者丈夫曾將一筆鉅額詐欺贓款捲走，因查無他出境紀錄，研判捲款後偷渡潛逃大陸。另名也疑似詐團成員的田姓男子，則在上月底從桃園機場搭機前往大陸，因他出入過吳興街命案現場，涉有重嫌。

警方專案小組19日表示，仍持續鎖定特定對象查緝中，對於是否與詐團黑吃黑有關、凶嫌潛逃大陸等案情，不證實也不評論。刑事局兩岸科則證實，已於5月10日以兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，將相關資料以聯絡函協請陸方協助查緝相關犯嫌。