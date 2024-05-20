新竹市資源回收個體戶長期為環保盡心力，為感謝他們為環保的付出與努力，並實地了解資源回收工作及個體戶生活狀況，副市長邱臣遠特別於端午節前夕，拜訪個體戶鄭燕珍等352位個體戶，同時致贈環境部農產米以及市府端午平安禮盒，獻上佳節關懷與溫暖。

市長高虹安表示，多數資收個體戶屬較為弱勢族群，長期透過資源回收維持家計，目前市府全力推動「資收關懷計畫」，從6大面向全方位照護，包含「保價收購、到府收運、補充防疫裝備、微型保險、環境清潔及年節禮品」等關懷措施，以高於市場價格的補助單價收購資收物，每人每月補助上限為5000元。

另也針對回收商不收購的玻璃容器、紙容器及照明光源等資收物保價收購，直接給予個體戶實質幫助，經統計去年到府收運資收物高達約850噸。

邱臣遠指出，市府團隊持續關懷與照護資收個體戶，非常感謝個體戶重視環保，致力於資源物回收再利用，落實節能減碳，他們的辛勞和奉獻，對提高環境品質至關重要，是維護市容環境衛生與整潔的重要力量。

市府團隊也邀請民眾共同實踐淨零綠生活，做好垃圾分類及資源回收，落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市，打造宜居永續、幸福友善的環保家園。

環保局長江盛任表示，目前竹市登記列冊個體戶共計352人，為加強資源回收環保體系，市府致力打造綠色資源回收網絡，除了資源回收個體戶，去年開始推動「資收行動站」，更媒合回收業直接到個體戶現場秤重變現，收購一般廢棄物應回收項目，節省推運路程，全面照顧弱勢個體戶、居住偏遠及行動不便的身心障礙低收入戶。

環保局表示，現年60歲的個體戶鄭女士，是自廣東嫁來台灣的新住民，至今年已定居26年，當年來台不久就遭遇喪夫之痛，獨自扶養女兒，但她並未被逆境打倒，反而積極面對生活。

鄭女士表示，自2020年經由光明里長趙強及中雅里長鄔滬生媒合，加入資收關懷計畫貼補家用，稍微紓解經濟壓力，並於去年加入「資收行動站」，提高資收物清除效率，省去推運路程，由衷感謝市府照顧弱勢。

環保局同時邀請市民一起做好垃圾分類資源回收，維護市容環境整潔，也提醒大家若遇見默默執行資收工作的個體業者，歡迎送上親切溫暖的問候，「辛苦了，謝謝您們平常幫忙做資源回收，維護環境整潔」，共同打造幸福友善的永續宜居城市。