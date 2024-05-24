新竹市長高虹安24日在市議會定期會作施政報告，她細數執政1年多來的10大施政策略，強調未來仍將著重解決教育、交通問題，落實社會、老人福利，同時發展地方觀光亮點，打造屬於所有新竹市民的「安居科技城」。

時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫會後表示，高虹安市府推出多項青年政策，確實增加青年參與公共事務比例，但在改善青年居住部分卻不及格。去年9月上路的青年租金加碼，預計每年補貼4000戶，但經過8個月，只受理200件，達成率僅5％。

議員蔡惠婷表示，肯定市府在今年完成建功高中新建校舍、關埔國小3期景觀工程及市幼工程發包；但光武國中校舍的增建與關埔國小體育館等需求也是迫在眉睫，加上關埔空橋工程流標、學區畫分進度與爭議，希望新竹市政府能努力檢討並推進，盡速回應廣大市民期待。

廖子齊則說，香山綜合運動場工程一再延宕，效率低落，令許多居民感到失望，尤其是跑道狀況極差、看台區年久失修，都該盡速處理。