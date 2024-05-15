明天（16日）水星進入金牛座第一宮位，象徵一扇通往財富的大門被打開，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享3星座財務將有好表現，這段時間，他們關注財務和物質，尋求財富的穩定成長。請同時參考太陽、上升星座。

▌金牛座

當水星進入你的第一宮位時，你會感受到財富的穩定成長，發現自己在財務規畫上更有自信，能更有效管理金錢，這可能會引發新的投資機會，或讓你更專注於穩健的財務管理，儲蓄和資產將逐步穩定成長。

▌處女座

水星的穩定化作用帶來深遠的正面影響，你會發現自己處理財務細節時更細心周到，避免不必要的花費，此外，你可能開始注意到新的省錢方法，積極累積財富，這種小心翼翼的態度不僅使你管理資金更有效，還有助於建立更穩固的財務基礎。

▌摩羯座

理財技能是你身上非常突出的特質，當水星進入金牛座時，這個特質會變得更強大，你可能會花更多時間訂定更細緻的預算計畫，可能會重新檢視你的開支，並找出節省的機會；此外，你也可能會開始尋找新的收入來源，這可能包括副業、投資或其他方式來增加你的財務流動性，這些努力將有助於確保你的財富穩定成長，並為未來打下更堅實的基礎。

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