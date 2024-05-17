有些人天生是社交高手，不管到哪都能交到朋友，有些人則恰好相反，不容易與人打成一片。運勢網站《星座不求人》分享3星座品行好但人緣差，例如天蠍座處理事情冷靜，絕不平白無故的陷害別人，卻因為過於正氣，導致有些人覺得難接近。

▎天蠍座

天蠍座外表冷靜又理智，抱持「人不犯我，我不犯人」的態度，工作上即使遇到競爭對手，也不會在被背後搞小動作，認為應該要公平爭搶機會，人品非常正派，對於朋友也是如此，從不讓別人走後門，散發不近人情的感覺，雖然普遍對天蠍座的評價都不錯，不過沒人能真正走進他們的內心，彼此間都保持一定距離。

▎處女座

處女座做事很自律，不只對自己嚴格，對身邊朋友也是如此，待人善良又熱情，看到別人需要幫助時，他們都樂於伸出援手，就算花很多時間與精力也無所謂，把別人的困難當成自己的問題，陪伴對方一起面對，雖然處女座樂於助人，可謂是一身正氣，但多數人希望獲得偏愛，而不是大愛，導致他們人緣不佳。

▎獅子座

獅子座個性剛烈且自尊心強，總是喜歡發號司令，願意犧牲自己成全別人，經常以「救世主」的姿態現身，他們能力確實強，但高傲的模樣讓人又愛又恨，獅子座喜歡幫助別人，卻又愛標榜自己的優點，時間久了，容易讓人產生反感，自然就不太想接近。

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