在愛情的角逐裡，先動心的人就是輸家，變成弱勢一方，很可能受很多的傷，《搜狐網》盤點12星座，其中5星座動情最慢，他們自我保護感極強，會及時停損，因為說到底他們最愛的是自己。

▌天蠍座

蠍子動情很慢，自我保護感極強，會及時止損，蠍子面對愛情是炙熱的但更是理智的，當蠍子發現了愛情存在的蹤跡就會讓自己處在一個不斷觀察的角色上面，有多少的愛情就是起于一時的興起而已，在這樣的觀察中蠍子篩選了一大多的興起，也保護好了自己，在想進入蠍子世界的人的眼中，就是蠍子動情太慢了，自我保護感極強；當蠍子戀愛的時候，如果發現了對方有什麼自己適應不了，也無法改變對方的時候也會及時止損。

▌摩羯座

摩羯動情很慢，因為知道自己生活中不是只有愛情這件事，還有很多事情可以做，對於愛情就沒這麼執著了，摩羯自我保護感極強，但是不會拒絕愛情，摩羯的世界就一個真理，你讓我開心，那我們就可以開始愛情，但是如果你讓我覺得不開心，那我就會及時停損，因為摩羯知道還是自己是最可靠，把所有的主動權都放在自己身上了。

▌水瓶座

水瓶的動情很慢在於一定要觀察，觀察到你是什麼樣子，觀察到自己欣賞你的部分，觀察到自己跟你在一起之後的樣子，水瓶心中驗算一遍後才會有所行動，自我保護感極強，因為希望進入自己世界的人和事都乾乾淨淨，在戀愛之後發現對方的各種好和不好，水瓶為了愛情也是要付出的，會對很多的事情有所包容，但不是一味到底，會及時停損。

▌金牛座

金牛的動情很慢在於佛系，因為金牛很知道人事匆匆，來自己身邊的有其緣分和道理，自己自當珍惜，但是要按照自己的節奏來，這會讓人覺得動情很慢，也有可能是金牛的自我保護感覺極強，也因為這個特點的存在，讓金牛顯得如此不同，也有很多人想要靠近金牛，在不喜歡的人身上，金牛會及時停損，不過是為對方停損，明確表明自己的態度，讓對方別付出太多。

▌巨蟹座

巨蟹的暖心已成為習慣，動情很慢來自於愛情需要經歷，就算兩個人還沒有正式在一起，也是需要考驗的，經過了這些才能說明愛情的存在，也是為了保護自己想要為愛情付出的全心，當巨蟹知道全心付出可能什麼都得不到，那時就會及時停損。

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