有些人天生智商高，而且又愛學習，成為各領域的佼佼者。美國生活網站《Best Life》分享6星座聰明又有想法，適合發明或藝術等創意類工作，例如摩羯心思縝密，做事有策略，水瓶座總是走在時代前端，迅速觀察未來趨勢。

▎第6名、摩羯座

摩羯座考慮長遠，做事精心計畫，很少衝動行事，他們的腦袋靈活，凡事腳踏實地，能夠應對各種複雜情況，在職場上取得顯著成功，只要下定決心就會勇往直前。

▎第5名、天秤座

天秤座天生好奇心強，平時喜歡埋頭讀書或參觀博物館，經常透過創造力展現極高智商，例如輕鬆掌握音樂理論或視覺藝術，社交方面很健談，善於從聊天過程中獲取更多知識。

▎第4名、處女座

處女座由掌管溝通和思考的水星守護，勤奮又可靠，凡事追求完美，學習能力強，能迅速學會各種學術知識，並運用於職場與生活，平時看到別人需要幫助，也會樂於提供建議。

▎第3名、天蠍座

天蠍座外表冷靜又神秘，私底下擁有極高洞察力，經常能注意到別人未發現的事情，善於探究與分析，不會只聽片面之詞，而是深入了解揭露真相，能夠長時間集中注意力。

▎第2名、雙子座

雙子座腦筋動得快，善於吸收各種知識和訊息，不僅適應力強，而且多才多藝，擅長與人溝通，喜歡涉足各種有興趣的話題，不過他們想學得東西太多，有時會出現分心的狀況。

▎第1名、水瓶座

水瓶座很有創造力，走在時代的前面，能夠立即觀察到未來趨勢，並看到其他人還無法理解的未來願景，不僅如此，他們還敢於嘗試，工作上有突破性表現，樂於用智慧幫助別人，使社會變得更好。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。