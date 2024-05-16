有些人待人真誠，看到朋友有難時，肯定第一個站出來相助。《搜狐網》運勢專欄分享5星座朋友值得深交，有的幽默風趣，有的善解人意，看到友人陷入危機，願意主動伸出援手協助，成為對方的貴人，幫忙帶來福氣。

▎獅子座

獅子座特別講義氣，對他們而言，友情比愛情更重要，如果朋友有難，他們一定傾盡所有幫助對方，平時對朋友很大度，不會輕易傷害別人，和獅子座當朋友非常有福氣。

▎水瓶座

水瓶座思維活躍，點子都特別奇妙，言語上不僅幽默風趣，生活方面也提供朋友許多協助，對待友人義不容辭、掏心掏肺，能夠成為朋友的貴人，跟他們相處既開心又有趣。

▎巨蟹座

巨蟹座心思細膩，個性比較傳統，不過對朋友很用心，天生具母性光輝，看到別人受苦，就會感到難過，一旦與巨蟹座成為朋友，他們就會把友人照顧得無微不至。

▎天秤座

天秤座不只異性緣好，天生財運也很旺，而且個性善良，不喜歡與人斤斤計較，樂於幫助別人，看到朋友落魄時，會主動伸出援手，幫忙走出困境，成為對方的貴人。

▎天蠍座

天蠍座從小就有經商頭腦，透過改變翻轉人生，也會帶動身邊的人，生活中真誠待人，喜歡到處交朋友，看到朋友遇到困難時，樂於伸出援手協助，傾盡一切也無所謂。

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