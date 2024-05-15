找貴人不如靠自己！星座專家白瑜列出3個星座喜歡靠自己打下一片天，其中牡羊座在壓力下能靠意志力做出自己想要的事業和成就。請同時參考太陽、上升以及金星。

白瑜13日在節目《命運好好玩》首先提到第三名為「雙子座」，為追求成長，願意獨自奮鬥。白瑜說道，雙子座內心渴望自由，不想被身旁人事物鎖住，因此若他需要大家或大家需要他時，他會現身，其他時間則躲起來做自己。白瑜強調，雙子座追求成長時，會把外界事物放下，剩下自己去沉澱、奮鬥，藉此增加能力。

白瑜說第二名是「天蠍座」，目標高遠，擁有雄心抱負。白瑜解釋，天蠍座有自己的目標，不一定是名利，而是自身價值，包括被社會舞台肯定及被自己肯定，知道一生有努力做出哪些有價值、有貢獻的事。白瑜說天蠍座在年紀大了以後，會知道一個人工作比較快，雖然很多人時可以走得比較遠，但必須先快再遠，凡事得要一個人先努力。

喜歡靠自己打拚的第一名為「牡羊座」，個性勇敢，渴望展現才華。白瑜強調，牡羊座希望別人認可，表面上看似不在乎，個性大剌剌，但內心仍希望被認可。然而認可的過程必須任重而道遠，白瑜表示，牡羊座靠自己打拚可以把重心放比較穩，不會被影響，也能在壓力下靠意志力做出自己想要的事業和成就。

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