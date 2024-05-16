人類是群居動物，甚至會為了合群而委屈自己，不過有的人恰恰相反，生活中非常做自己。《搜狐網》運勢專欄分享3星座個性高冷，在社交圈中屬於不合群的一類，由於智商太高，總是找不到知心夥伴，經常選擇單打獨鬥。

▎水瓶座

水瓶座天生社交能力強，初次見面態度熱情，但相處久了會發現，他們總是與人保持一定距離，雖然不至於生疏，但關係很難再更進一步，由於水瓶座智商高，理解他們的人太少，水瓶座社交時也不渴望別人了解自己，大多數情況下，喜歡遠離人群，一個人思考事情，因此散發高冷氣質，容易給人不合群的印象。

▎天蠍座

天蠍座總是保持神秘感，不但讓人難以靠近，想與他們建立感情基礎，可說是非常不容易，天蠍座不喜歡熱臉貼冷屁股的感覺，社交方面比較不主動，此外他們智商高且觀察敏銳，總能發現別人沒注意的事情，或是一個人想隱藏的缺點，有時知道太多，過於了解人性，反而讓人找不到夥伴，面對問題習慣單打獨鬥。

▎射手座

射手座社交方面很健談，人緣相當好，但長期相處後會發現，他們個性「外熱內冷」，比起群居生活，更熱愛自由，喜歡到處認識新朋友，但幾乎不太會深交，因為若與每個人建立感情，時間根本不夠用，事情就很難做下去，另外，射手座智商高，心中充滿傲氣，雖然朋友多，但幾乎很難找到能理解他們的同伴。

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