5月20日小滿節氣將至，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享，4個時辰出生的人小滿之後運勢轉旺，準備要發了，尤其亥時出生的人，財運開始翻轉，偏財方面好運不斷。

▌第4名：丑時（1:00 - 3:00）

丑時出生的人，小滿起財務將因家庭和樂而富足，家庭是個人的財庫，賺到錢就得把錢守好，好好經營家庭關係，讓家庭歡樂美滿，更能無後顧之憂打拚事業，也有機會因為家庭和諧，親友來介紹更佳的財務收入管道，甚至是工作機會，因此把家庭顧好，會是最好的投資。

▌第3名：申時（15:00-17:00）

申時出生的人，小滿起正財位開始走好運，平日在本業上的辛勞，將會呈現在這個月的收入，也可以趁此時機，順勢為工作訂定新的目標，日後會發現這一切辛勞都是值得的。

▌第2名：午時（11:00-13:00）

午時出生的人，小滿開始會比平常更有衝勁，可比上工作狂的精神，覺得累也開心的想法，所以只要本業好好認真打拚，老闆會看到你們的努力，得人賞識，有加薪的機會；業績得到客人的讚賞，回頭客增加，客入也不斷向外推薦，使得你們的收入也不斷上漲，好運會帶來更多財運。

▌第1名：亥時（21:00 - 23:00）

隨著小滿到來，亥時出生的人財運開始翻轉，運勢上揚，在偏財方面，好運不斷，若有投資的人，有機會經由他人介紹而獲得財富，或是投機方面得到意外之財，但也要小心有風險，可別得了便宜就不知節制，反倒賠了辛苦錢。

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