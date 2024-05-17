下周一（20日）是24節氣之一的「小滿」，意味作物開始飽滿但尚未成熟，進入萬物生長的階段。《科技紫微網》分享3種小滿招好運方法，例如當天可佩戴絲綢製品，再燃點香薰或獻上花朵，有助於事業更順利，另外還有3生肖在小滿前後開始轉運。

【小滿招好運方法】

▎祭三神謝土地

小滿在民間傳統中是農民祭拜水車、牛車、絲車的時節，通稱「祭三神」或「祭三車」，主要感謝自然與神靈賜予水源與耕作機會，並保佑農作物豐收。現代人可將風俗轉化成尊重自然的行為，例如種植物或特別照料家中寵物，提升與自然的和諧，有助於吸引好運。

▎蠶神祭拜增福緣

小滿之日也是蠶神誕辰，古人會祭拜絲神，感謝神靈賜予豐富絲綢。現代可佩戴或裝飾一些絲綢製品，並進行簡單儀式，例如燃點香薰或獻上花朵，感謝並祈求事業順利，促進人際關係的和諧。

▎吃苦補運去濕邪

小滿節氣的氣候濕熱，民間習慣吃「苦菜」來清熱解毒，現代人可選擇吃苦瓜、莧菜等苦味蔬菜，或製作含苦菜的藥膳。不僅有助於身體健康，也象徵從生活中的苦澀提煉出堅韌，轉化為精神財富。

【3生肖小滿前後轉運】

▎生肖鼠

小滿節氣是拓展社交和尋求新機會的好時機。工作上遇新合作提案或項目啟動，能夠展現自我才華，感情方面也很順遂，單身者有機會碰到意想不到的對象，有望發展出甜蜜戀情。

▎生肖牛

小滿節氣將迎來事業突破。如果在專業領域中一直努力，近期可能會有突破性進展或成就。此外，財運也有上升趨勢，不過投資理財要保持穩健，不要過於貪心，有望得到不錯的回報。

▎生肖虎

近期精力充沛、事業有成，如果正在考慮創業或拓展業務，近期是不錯的時機。感情方面，單身者可能在社交場合遇心儀對象，已婚者則是與伴侶的關係更和諧。

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