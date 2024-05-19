小滿節氣周一（5月20日）21時01分報到，名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙表示，小滿是夏季第2個節氣，在這半個月期間，除了留意開運與養生宜忌，4生肖健康尤需特別注意，飲食戒吃生冷、油炸食物，避免病從口入。

「小滿」節氣從20日開始交替，楊登嵙指出，此時正逢夏熟作物的籽粒尚未飽滿成熟，只是小滿，還未大滿，小滿也象徵著稻穀行將結實之意，由於梅雨已經開始，稻穀成熟時期易遭蟲害，天氣越來越熱，日照也越來越長，萬物處於旺盛的生長階段。

楊登嵙提醒，「小滿」節氣期間，生肖屬牛、蛇、猴、雞的人要小心健康，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入，同時生活作息也要規律，避免過度勞累而引起神經緊張、失眠多夢的毛病，但只要多放鬆休息，終究問題不大。

楊登嵙分享，小滿期間可依食、衣、住、行、育、樂開運養生，並注意相關禁忌如下：

▌食

中醫認為「夏養心」，而心喜涼，可適量食用帶有酸味的飲食，如檸檬、梅子等，養生應以健脾、清熱、祛濕的清淡飲食為原則，避免辛辣、重口味的飲食，初夏適合多吃苦味食物如苦瓜、筍、秋葵，或甘涼屬性的食材如絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆、決明子、綠茶、薏苡仁、水芹、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、番茄、山藥、生薑等來消暑、降火氣，並且少吃肥膩、生濕助濕的食物，不過，身體屬寒者要適量補充性溫或性熱的食物來調整體質。

▌衣

早晚仍會較涼、溫差大，在時冷時熱的情況下，要注意適時添加衣服，著裝宜寬鬆舒適，不僅活動方便，而且通風透涼，有利於散熱，要保持下身衣著寬鬆透氣，以免陰部患皮膚病。中醫認為，濕邪有重濁、趨下的特性，易侵襲陰部、下部，服裝覆蓋身體面積越小，體溫散失越快，但在炎熱的夏季，不要誤以為穿越露會越涼快，只有外界氣溫低於皮膚溫度時，暴露才會有涼快感。

▌住

夏季天氣濕熱易滋生蚊蟲，晚上睡覺時要避免著涼受風而患感冒，夏天受寒於身，到了秋天易犯咳嗽，貪涼臥睡必將引發風濕疹、濕性皮膚病等疾病，另外，要注意居家和個人的衛生，勤換洗曝曬被褥和貼身衣物，剷除病菌在濕熱天氣滋生蔓延的「溫床」。

▌行

夏季符合日長夜短的規律早起晚睡，但睡眠時間要充足，以保持精力充沛，在炎炎夏日預防內熱的有效方式，就是規律作息，避免熬夜，日長夜短氣溫高，人體新陳代謝旺盛，消耗也大，容易疲勞，如果長期熬夜，造成人的生理機體和新陳代謝系統的紊亂，導致內熱上火，很容易引起便祕、口腔潰瘍、咽喉痛等上火症狀。

▌育

夏天身體陽氣旺盛，應該要出些汗，使過盛陽氣宣通能開泄於外，要適當到戶外活動，因應「夏長」之氣來調養身體，可在清晨參加體育鍛鍊，以散步、慢跑、打太極拳、練氣功等為宜，不宜做過於劇烈的運動，避免大汗淋漓，傷陰也傷陽，每個人要根據自身狀況來安排鍛鍊。天熱人易出汗，中醫視汗為「心之液」，出汗過多自然易消耗心臟陰液，導致心陽更加虛亢，人也會覺得疲累，這叫「壯火食氣」，也就是火太壯會消耗掉身體裡的氣，所以運動要適量。

▌樂

氣溫升高，陽光較強，人們也易感到煩躁不安，此時要調適心情，注意保持心情舒暢，胸懷寬廣，以防情緒劇烈波動後引發高血壓、心腦血管意外等，可多參與怡養性情的藝文活動，如下棋、書法、畫畫等。

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