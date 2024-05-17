時序即將進入5月下旬，桃花運會出現什麼變化？《搜狐網》運勢專欄分享3生肖5月底桃花朵朵開，有機會在社交場合中遇到心儀對象，兩人甚至能進一步交往，發展成婚姻關係，除了戀愛運旺外，他們的財運也跟著飆升。

▎生肖猴

生肖猴適應能力強，交際手腕高超，但不擅長處理戀愛問題，容易在感情中受傷，成為難脫單的原因，5月底盼來桃花朵朵開的時機，只要抓住機會就能遇真愛，不只戀愛運暴漲，事業運也非常順遂，堅持努力工作，就會出現許多橫財，賺錢變得容易。

▎生肖馬

生肖馬熱情又開朗，人緣向來很不錯，5月底將迎來旺盛桃花運，舉手投足散發知性魅力，容易吸引異性注意，5月下旬有望遇到不錯的對象，而且還是好姻緣，交往後步入婚姻的機率非常大，不僅如此，桃花還帶來貴人運，使事業運跟著攀升。

▎生肖羊

生肖羊對待感情很真誠，一旦愛情來臨，他們通常是主動追求的那一方，5月底桃花運越變越好，有機會等到心儀對象，喜事接連不斷，由於他們先前經常幫助身邊的朋友，累積不少福運，近期朋友也會幫忙介紹對象，而財運方面也有貴人相助，日子越過越好。

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