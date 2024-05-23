有些人異性緣很差，不容易找到情人，但也有些人桃花超旺，身邊總圍繞著一堆愛慕者，卻難修成正果，《搜狐網》分享3星座情路最坎坷，他們個性獨特，對異性深具吸引力，但往往碰到爛桃花，內心十分空虛，有時即使結了婚，對方也未必是生命中的摯愛。

▌生肖馬

生肖馬不管男女，天生桃花旺盛，因為個性豪爽，做事果斷，十分霸氣，他們的性格和作風，極易吸引異性的注意，但是在眾多的桃花之中，常搞不懂誰才是真愛，因此感情走了不少冤枉路，即使遇到真愛，也不能及時把握住機會，每次都是等到失去後才恍然大悟，他們一生情路坎坷，容易被爛桃花所累。

▌生肖牛

生肖牛忠厚老實，做事勤勤懇懇，非常容易吸引異性的眼球，身邊對他們有好感的異性確實不少，因此容易身陷桃花而無法自拔，雖然他們表面桃花旺盛，其實內心十分空虛，難以找到真正心動的戀愛對象，因此情感一直很不順利，即使後來談戀愛甚至結婚了，對方未必就是自己的真愛。

▌生肖狗

生肖狗個性踏實，做事很低調，桃花運意外地好，很多異性喜歡這樣的人，雖然身邊桃花多，異性緣極佳，他們仍然難以找到真愛，因為很多人只是抱著玩玩的心態，而屬狗的人卻一直都很認真，一旦對方拋棄自己，他們必定深受重傷，所以他們的情路也一直很坎坷，在結婚前屢遇爛桃花，很難找到自己生命中的摯愛。

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