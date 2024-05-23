有貴人相助是幸運的，如果幸運不來，凡事就得靠自己了，《搜狐網》分析3生肖近期人際關係時好時壞，可能等不到貴人出現，還有小人趁機來亂，想要做好事情，就只能反求諸己，謹慎小心為上。

▌生肖蛇

屬蛇的人近期人際關係時好時壞，既有朋友相助，也有小人從中作梗，正所謂上天造萬物，一物降一物，所以在日常情況下，要儘快解決問題，就要知道如何見招拆招，不要一味的針鋒相對，同時也不宜參與他人是非，以免渉入而導致狀況更多，家庭內部關係需要適當避免大是大非，多從細節關照，外部場合關係則要從中學會平衡。

▌生肖狗

屬狗的人近期人際關係不算有利，雖有貴人，但頂多只是提點相助，談不上盡力相幫，容易與他人引起衝突，針對他人的看法或作法會有不滿的情緒，也因此會受到小人的挑剔，不宜與他人合作處理事情，正面衝突難免，但儘量講道理，避免因此搞大事情，影響其他工作，也會因他人而造成自身損失，家庭內部關係平順，能夠獲得他人的關心，外部場合關係需要認真為好。

▌生肖雞

屬雞的人近期人際關係方面好壞皆有，能得朋友貴人幫助，且幫助自己解決很多問題，但不利的小人也難以避免，好在能夠有一定抗衡的能力，勢必要有勇氣就事論事，據理力爭，以免自身利益被對方剝奪，從而導致自身受挫，同時也不宜牽扯他人事務，家庭內部關係尚可，能夠獲得家人的支援，外部場合關係需要謹慎處之

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