機車市場在連兩個月衰退後，4月隨各廠加大促銷戰力道推升下，單月領牌6萬1132輛，雖因工作天數較3月減少3884輛，但較去年同期恢復正成長17.13％，三陽續以2萬4921輛拿下40.8％市占居冠。

累計國內機車市場在前四月領牌21萬8406輛，年減4.79％，三陽合計領牌9萬2316輛，市占達42.3％，光陽則以5萬9464輛拿27.2％市占，台灣山葉累計3萬5139輛市占16.1％。電動機車龍頭Gogoro則有1萬1171輛市占5.1％。

三陽表示，今年各車款銷量表現都相對穩定，1月新發表的水冷機種JET SL＋持續熱銷，4月仍有高達4,810輛領牌數量，帶動整體JET系列銷售共6,564輛。

不論在國民車系的WOO、活力、全新迪爵，時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的DRG、MMBCU也都穩定銷售，因此推升4月市占達40.8％，穩居銷售冠軍。

展望5月，三陽表示，考量納稅季的到來，國民車款迪爵續推出汰舊換新最高補助2萬3,800元優惠，讓通勤族在購車上能更輕鬆；適逢母親感恩季的到來，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助1萬1,300元，並搭配持續推出的分期24期0利率（現金與分期同價），讓辛勤的媽媽或愛漂亮的女生也都能輕鬆購買好車。