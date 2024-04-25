香港信報引述數據顯示，2024年第一季，榮耀市場份額為17.1％，排第一；緊隨其後是華為的17％；OPPO以市場份額15.7％排第三。至於蘋果僅排名第四位，市占率跌至15.6％。

IDC大陸區副總裁王吉平指出，此次榮耀登頂，AI成為關鍵增長引擎。至於蘋果的市占下跌，反映大陸用戶可能從前幾年持續追求手機迭代，逐漸轉變為被高端市場中的摺疊手機、AI手機所吸引。

IDC預測，自今年起新一代AI智慧型手機將大幅增長，帶動新一輪換機潮。