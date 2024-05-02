汽機車用路人在左轉路口停等紅綠燈等待左轉時，都會等到出現「左轉燈亮」才左轉，事實上，只要路口號誌是圓形綠燈，若對向無來車即可機會左轉，避免後方左轉車輛回堵。南市議會今天進行市警局業務報告及質詢，市議員朱正軒要求警方加強宣導，避免用路人霧煞煞，交通大隊允諾加強宣導正確交通觀念。

朱正軒表示，觀察許多用路人誤以為有左轉專用道的路口，左轉車輛一定要等左轉燈亮才能左轉，事實上，只要路口號誌是圓形綠燈，若對向無來車即可機會左轉，可避免後方左轉車輛回堵，交通大隊也承諾安排改善指標設計等措施加強宣導正確的交通觀念。

他舉市區前鋒路、東豐路緊鄰平交道路段為例，當圓形綠燈亮起時，只見一整排左轉車輛都停著不動，導致左轉車輛回堵到平交道上，非常危險。他提醒，路口左轉專用車道若設有左轉待轉區，於直行綠燈亮起時，左轉車輛應依序進入左轉待轉區後左轉綠燈亮起，確保左轉車流更順利疏導。

此外，針對後甲圓環路口畫上直行車道偏移順行的引導標線後，但許多駕駛人並沒有意識到要跟著標線走，仍未依照標線偏移順行，而是按過去習慣直直前進，造成兩車道的直行車輛，在圓環路口爭道，造成交通回堵。他強調，若直行車輛能按照新畫設標線，分別由2個直行車道駛入圓環，將有效降低圓環塞車問題。