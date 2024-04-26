《乘風2024》（浪姐5）近日開播，集結各國女星同台競演，而舞臺精采外，幕後花絮也是看點不少，近日大陸網紅周揚青直接嗆女星韓雪「不要倚老賣老」，讓網友都笑虧「果然大小姐才敢懟大小姐」。

只見韓雪和一群女星們聊天，並說道：「我可能比妳們大一些，好多事該活明白的」，立刻被說話率直的周揚青回「妳沒大多少哦，不要在這邊倚老賣老好不好」，讓韓雪瞬間尷尬。

網友見狀都笑虧韓雪「已經3分鐘沒提爺爺了」，只有周揚青敢這樣嗆她，不過也有人認為，她是變相在誇韓雪年輕，因為兩人也才差5歲。其實，韓雪是軍人家庭出生，爺爺是解放軍的高級將領，一生獲得16枚勳章，外公是原北京軍區司令員，還有親戚是部級幹部，而父親是北京某集團公司董事會主席，強勢的背景也讓網友認為沒人敢對她怎樣。

不過周揚青身家背景外傳也很強大，爸爸有軍方背景，後來成為某大型國企老闆，身價至少百億起跳，讓網友都直呼「終於有人能批判她了」。