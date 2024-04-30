身體不舒服一定要去看醫生，而且還要儘早就醫，避免病情嚴重到無法挽回。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰透露，一名60歲的婦人久咳不癒卻一直沒看醫生，直到開始會「咳到喘」才甘願就診，但檢查結果疑似已肺癌末期，可能只剩不到1個月的生命了。

蘇一峰今（30）日在臉書表示，一名60歲的大姐咳嗽4個月還沒好，也沒有向醫師尋求幫助，一直到某天突然驚覺會「咳到有點喘」才急忙就診，但照片子檢查看起來已是肺癌末期。

蘇一峰指出，該大姐的肺部有約10公分的腫瘤，且已經到處轉移，如肝臟處也有一顆約10公分左右的腫瘤，還有破裂、內出血等狀況，「生命危在旦夕，可能只剩不到1個月的時間了」。

蘇一峰提到，有些人會覺得不菸不酒只是咳嗽懶得檢查，但其實拖延不檢查對病患來說其實才是更不好的方式，如這位大姐若及早發現問題也許還有其他方法可以治療；蘇提醒，肺癌這種病實在是防不慎防，若有抽菸或是家族病史的人，建議約40歲就可以開始接受檢查了。

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