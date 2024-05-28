進入五月，意味著梅雨季來臨，連續好幾天陰雨綿綿，居家環境及家具開始出現潮濕現象，使黴菌大量滋生，這時就要特別注意黴菌對人體的4大影響，絕對不能輕忽！

1、 呼吸系統

長期處於潮濕環境，黴菌孢子容易引起過敏反應，像是鼻塞、流鼻涕、打噴嚏，甚至是氣喘等問題。

2、 皮膚問題

接觸黴菌可能會引起皮膚過敏反應，例如濕疹、紅疹及搔癢；亦可能引起真菌感染，如香港腳及灰指甲等。

3、 神經系統

黴菌產生的毒素可能會對神經系統造成損傷，像是記憶力減退、注意力不集中、情緒不穩及頭痛等。

4、 免疫系統

黴菌毒素可能會讓免疫系統造成壓力，減弱其功能，增加感染風險；對於免疫系統本身就較弱的人，如嬰兒、老年人或免疫力低下者，可能會引起更嚴重的感染，如肺部感染。

因此，「除濕」變得格外重要。護理師譚敦慈建議，早上出門記得將房間及衣櫃的門都打開，可降低濕度；除濕機要放在房間的正中間且不能靠牆，除濕時打開櫃子；木地板拖地後也要除濕，否則容易長黴菌。

為了減少黴菌對健康的影響，保持居住環境的乾燥和通風非常重要，絕對要定期清潔和除濕，如此可及時處理發霉的物品。如果出現上述的健康問題，應及時就醫。