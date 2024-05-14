天氣越來越熱，蟑螂全都跑出來，不少人開始搜尋滅蟑方法，而網路上一篇舊文重新引起大家討論，一名網友洗衣服時，水晶肥皂不小心滾進排水孔，挖不出來只好等它慢慢化掉，沒想到那1個月家裡蟑螂都不見了，驚喜發現水晶肥皂有防蟑螂作用。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，國中時會幫忙洗衣服，但有次洗衣服時一大塊剛買的水晶肥皂不小心滑落，卡進排水孔，媽媽拿筷子想夾出來，卻越陷越深，最後放棄，只能等肥皂隨時間化掉，神奇的那1個月家裡的蟑螂全都消失了。

貼文上傳引起眾多網友驚呼，「原來水晶肥皂可以滅蟑」、「蟑螂減少，你發現了很了不起的用途」、「差一點衝去買肥皂塞排水管」。有專業人士指出，蟑螂會被水晶肥皂殺死，是因為腹部油脂被洗掉而導致死亡。

還有內行網友教學，把水晶肥皂切碎，放在蟑螂常出沒的角落，牠們會吃肥皂，且吃過會死掉，且不只水晶肥皂，所有界面活性劑如洗碗精、洗衣精、洗髮乳、沐浴乳都可以阻止蟑螂，稀釋後倒在排水管周圍，蟑螂就不會靠近。