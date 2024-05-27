今年黑鮪魚豐收，但價格大跌，屏東縣政府農業處27日表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加600尾以上，再加上超低溫冷凍設備不足，才會出現次級漁品單日最低拍賣價格較低的情形，將在漁業署協助下由周邊有餘裕冷凍設備支援，長期則加速冷鏈中心興建，徹底解決問題。

農業處表示，每年5月至7月初為屏東縣黑鮪魚文化觀光季，也是黑鮪魚捕獲量高的期間，每年的魚市場拍賣價格都會因市場供需狀況波動，此外，魚體規格與品質也會影響到拍賣價格。

農業處指出，今年5月屏東東港黑鮪魚確實較以往豐收，經東港區漁會統計，截至5月25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾，市場拍賣價格因供需消長，價格就會有所波動，出現比去年略低的情形。但規格與品質符合供生食用的拍賣價格，依拍賣當下的捕獲量，每公斤仍在200至400元間。

農業處表示，至於規格與品質較次級的魚體，也就是主要供做熟食或罐頭等加工品的，拍賣價格就會偏低，出現單日最低價格偏低。

農業處表示，由於捕獲量大，承銷商無法購買主因是超低溫冷凍設備不足，目前已請漁業署協調周邊相關業者協助處理，至於鹽埔漁港興建冷鏈中心案，在前行政院副院長鄭文燦裁定補助後，也將與漁業署研議加速辦理。

漁業署今日也宣布，將加強行銷推廣、凍儲及加工等3措施護盤，但琉球區漁會顧問蔡寶興質疑，是否能立即見到成效，黑鮪魚是季節性的，再一個月就結束了，來得及嗎？

蔡寶興認為，政府可先盤點冷凍倉儲量能，或向民間冷凍廠承租，把行銷經費用來補貼漁會向漁民收購，就如農業方面，以保證價格收購稻作；另外，也要積極打開外銷市場，美國人不吃生魚片，日本市場已飽和，連他們自己都在爭取大陸市場，台灣卻在排除大陸市場，台灣市場就這麼大，要銷到哪裡？

蔡寶興透露，原本幾天前1公斤70元，消息一出，有人更乘機再打壓價錢，有漁民請承銷商看看，一致回答無處凍存，結果漁會拍賣60元時，承銷商一擁而上買了，甚至還有聽說到1公斤跌到50元，有人說那是黑鮪身上不同部位的價格所引起的差異，但其實拍賣是整隻拍賣，不是切開來拍，交易都有明細是全魚交易。

蔡寶興說，他只是單純為漁民著想，提出魚價的現況，不料卻被導引到藍綠政治之爭，讓他很無奈，什麼事情遇到政治就會失去應有的焦點。

國民黨立委蘇清泉則表示，冷凍櫃是應該要建置，讓民眾能夠一整年都有美味的黑鮪魚可以享用，但建置冷凍櫃需要時間，不是眼前漁民遇到問題的解決之道，他接到漁民陳情，向屏東縣政府及東港區漁會喊話要求重視，希望政府正視東港漁民眼前困境，加大宣傳力道，讓旅客都能來東港享用美味的黑鮪魚。