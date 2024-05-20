南投縣埔里鎮路邊停車收費預定6月底試辦，包商趕工畫設停車格，加上部分道路空間長期被民眾占用，設置小花圃種花草，甚至晾衣場，出現停車格太小無法停車等亂象，埔里鎮公所現勘後，將要求占用民眾移除花圃、晾衣竿等設施，並要求廠商畫好標線避免糾紛。

埔里鎮公所指出，市區將在24條主要道路共畫設941格小型車停車格，及機車停車格，路邊停車收費預定6月底試營運，卻有民眾拍照PO網，指大城路等路段的汽機車格標線太小，如汽車格的寬度不足，停好車有半截車身在隔線外，機車格長度不足，是要停放兒童三輪車嗎？已派員進行現勘。

埔里鎮公所說，原本完整的道路，因為路邊空間長期遭民眾占用，設置小花圃種菜、種花，有些荒廢許久雜草叢生，甚至有人將架設晾衣架晾衣服，這些雜物未移除就施工，才導致停車格畫設出現奇葩亂象。

埔里鎮公所對於占用道路空間設置小花圃或晾衣場的民眾，先請當地里長進行柔性勸導，通知占用民眾限期自行移除，否則將依《廢棄物清理法》派清潔隊人員進行清除，帶移除路霸後，整理好道路環境後，再請包商進行標線增補。

廠商便宜行事自行劃設紅線，禁止車輛停放，以利標線工程施工，經民眾抱怨反映已遭公所、警方制止並塗銷，改用路面噴漆知告民眾配合施工時段暫勿停車。