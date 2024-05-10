中友違法開發埔里設柵欄封路，沒說明會還召開環評縣府出手了。

埔里居民10日至南投縣議會抗議並遞交請願書，指控中友百貨集團在大坪頂山區上百公頃開發案，違法開挖遭罰214萬元，還設置柵欄封路，造成5、6個地主無法進出，要議員為民發聲，隨後到縣府表達訴求。縣府強調，業者日前環評會無法充分說明與回應，已要業者重開。

埔里居民指控中友百貨集團在大坪頂山區上百公頃開發案涉濫墾濫伐，10日至南投縣議會要議員為民發聲。（楊靜茹攝）

中友旗下的埔里農莊公司將在埔里山區興建旅館及度假村，開發範圍涵蓋一新里、廣成里、合成里共逾百公頃農林地，業者違法開挖闢便道，危及保育類台灣白魚生存，遭縣府依違反《水土保持法》、《森林法》等累計罰214萬元。居民指業者日前舉行「里山森活度假村」環評前公開會議遭抗議，卻做成會議紀錄行文縣府，認為該環評會議無效，籲議員幫民眾監督縣府。

埔里農莊公司將在大坪頂山區興建旅館及度假村開發案涉違法開發，埔里居民10日至南投縣議會遞交請願書。（楊靜茹攝）

居民蔡小姐心酸哽咽說，她的土地被中友蒐購的土地包圍，業者枉顧裡面地主的通行權，設置柵欄封閉既成道路，造成她等5、6個地主無法進出，「我們年紀大了，地被鎖2年多了，山在那邊，卻進不去，不知道要找誰幫忙，真的很痛苦！拜託縣府重視里民的心聲」。

居民許先生說，百姓提出訴求，如井水、通行權，盼業者拿出誠意解決，若業者合法開發，沒人會講話，不過他們在山頂濫墾濫伐，只要下雨，山下居民就擔心受怕，業者開環評會沒有通知所有人，他們前往抗議卻被捏造成會議紀錄 ，希望議員為民發聲。

一新里長林宥岑表示，中友在埔里山區是3個開發案，開發範圍橫跨3個里，是很大型的開發案，只是用3個名稱申請，目前違法開挖面積至少37公頃，還鑿多口井，水資源恐遭排擠，呼籲業者盡速將違法部分先回復原狀，還給居民安全的生活空間，希望議員監督縣府，幫民眾把關這個開發案。

南投縣環保局指出，觀光處是此開發案主管機關，若業者涉不當開發農業處就裁罰，環保局負責環評，有關居民質疑「里山森活度假村」環評會不符程序，經查該環評會確實無法充分說明並回應，已要業者重開環評會，並通知相關鄰里居民列席，盼雙方充分溝通；有關居民指控業者違法封路、違法開發部分，將釐清並解決，不要造成居民的困擾。