天氣逐漸轉熱，南投縣名間鄉垃圾場今（18日）上午9點多突起火燃燒，南投縣消防局出動10車、38人前往滅火，直至下午火勢仍持續，濃煙恐危急下風處居民空氣品質，南投縣環保局也啟動空品監測，縣府已要求各相關單位儘速救災，將傷害減至最輕。

南投縣名間鄉垃圾場18日上午疑因垃圾堆積產生的沼氣引發大火，燃燒面積達2公頃，消防局出動消防車10部、消防人員18名，名間義消松柏嶺義消計20人前往馳援，截至下午2時火勢已控制住，唯仍不斷有濃煙竄出，環保局清潔隊另調派4台挖土機及2台水車在現場協助翻動垃圾堆，將內部燃燒的垃圾撲滅，另，消防局隨時監控垃圾場內部溫度。

南投縣名間鄉垃圾場18日上午9點多突起火燃燒。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣因沒有焚化廠，垃圾均須仰賴外縣市焚化處理，目前全縣約堆置26萬噸垃圾，其中名間鄉圾掩埋場約堆置4萬5000噸垃圾，仍有約一半未封膜打包，環保局才剛運來機器，準備打包尚未打包的垃圾，未料即發生垃圾山火災。

至於濃煙是否造成居民空氣品質不良，縣府環保局已啟動空品監測，並進行汙染擴散模擬，環保局也呼籲掩埋場附近及下風處民眾，關閉門窗、減少戶外活動，外出戴好口罩做好自身呼吸道防護，若民眾有感覺呼吸困難或有不舒服症狀，請立即就醫。