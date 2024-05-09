台北市1名陳婦一月初欲學習股票投資，透過LINE加入名為「明麗官方客服」的好友，並下載APP進行投資。對方聲稱「經理」將親臨收款，陳婦信以為真，在家交付2筆共60萬元現金。然而，四月底欲提現時，對方卻索要200萬保證金，陳婦方才驚覺遭騙，趕緊報案求助。

警方表示，陳婦至派出所報案後，警方向其表示對方手法為近期相當常見的投資詐騙，警方透過165系統調查，發現多起類似詐騙案，手法雷同！陳婦表示詐騙集團仍不斷施壓，不知已被報案。於是警方與陳婦合作，再次約定面交，並在關鍵時刻埋伏。果然，在交付款項當日，成功逮捕簡姓車手，現場搜出款項及詐騙物品。

信義分局呼籲，後疫情時代的詐騙集團鎖定民眾急欲增加資產之心理，以投資股票或虛擬貨幣等名目，透過投資網站及投資APP的形式，操作可見的數字增長吸引並取信民眾投入資金，待民眾見有獲利欲進一步出金時，再以各種理由拖延，甚至進而騙取「保證金」，若民眾遇有如本案「明麗」相同手法，有「經理」當面收取款項等情形，務必盡速撥打165或至轄區派出所諮詢報案，以脫離詐騙集團之話術陷阱。