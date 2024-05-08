上海是大陸人口最多的城市，要找房子住真的不容易。一名OL透過仲介租到了一套公寓，由於價格實惠，她直接簽了1年租約。可是近日她卻意外發現，自己住的這棟大樓正對面竟然是個墓園，放眼望去，都是一排排、密密麻麻的墳墓！

據大象新聞等陸媒報導，上海浦東一名女子租屋9個多月後意外發現對面都是墳墓一事引發熱烈討論。

據了解，這名女子是外地人，租下的公寓雖然離市區有點遠，但因為價格實惠，加上環境與配套服務不錯，所以她直接簽了1年合約。而由於工作關係，她每天下班後，就直接回家，衣服也是曬在家裡，沒有去過租屋大樓的其他地方。

但租屋9個多月後，她心血來潮與男友上了頂樓，才意外發現自己住的這棟樓正對面是個墓園，而且規模還不小，放眼望去都是墳墓。她表示，大樓面向墓園的地方是走道，走道上的玻璃都貼上了磨砂膜，每天經過根本看不到外面。

意外發現墓園之後，這名OL表示，因為附近的人流量多，所以沒有覺得很害怕，但對於租屋的。時候房東刻意隱瞞，讓她感到有些不爽，在租約到期後，可能就會退租。

有大陸網友認為，租房前不知情，現在就可以退租，但也有人認為，住了9個多月都沒發現，說出去沒人會相信，除非她能夠提出證明，否則退租的原因不會被採信。