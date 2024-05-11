台中市驚傳水井棄屍案！台中謝姓男子去年與懷孕的柯姓女友因是否生下孩子爭執分居，柯女5月底在東勢的租屋處生下孩子後，孩子身亡，謝男將嬰兒屍體帶回他石岡的租屋處後方水井丟棄。事隔6個月，謝男今年1月因良心不安向警方自首，檢警該水井撈出早已腐爛的嬰屍。警方11日證實事件指出，將謝男依殺人、遺棄屍體等罪移送偵辦。

據悉，謝男與其柯姓女友同居後，女友懷孕，謝男考量經濟無法負荷希望女友拿掉，但女友執意生下，雙方多次爭吵決定分居。柯姓女友於去年5月26日22時許在東勢區第一橫街租屋處產下男嬰，謝男趕回查看，不過疑似因兩人沒有照顧經驗，胎兒死亡，謝男竟將孩子帶回租屋處後方水井棄屍。直到事隔6月、今年1月，謝男因良心不安向警方自首，才讓事件曝光。

台中市警察局東勢分局11日證實此案件，警方表示，30歲謝男於今年1月12日凌晨2時許到派出所自首。警方獲報後與謝嫌前往謝嫌所稱之棄屍現場確認並採證，同時報請台中地方檢察署檢察官偵辦，全案依故意殺人及遺棄罪移送台中地檢署偵辦。後經檢察官聲請羈押兩人獲准並提起公訴，將交由國民法官法庭審判。

據悉，該水井是地主取水灌溉農作物使用，不料竟遭謝男棄屍，地主也未發現井水有異，拿屍水澆灌農作物長達半年。