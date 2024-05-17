俗稱「凌波仙子」的保育類水雉一度在東勢寮親水公園抱蛋。（民眾胡嘉哲提供／寶智華台南傳真）

台南市善化區東勢寮親水公園水域面積達3萬2000平方公尺，遭俗稱「水芙蓉」的外來種水生植物「大萍」占滿，成為一片「綠地」，難以清除，不過卻意外吸引保育類水雉抱蛋，還有黃鸝、紅冠水雞、白鷺鷥等多種鳥種群集，令人驚豔。

水芙蓉鋪滿整個湖面，有如一片綠地，難以清除。（寶智華攝）

善化區區長方澤心表示，東勢寮親水公園土地屬於鄰近慶濟宮所有，水域廣達3萬2000平方公尺，吸納每年颱風、暴雨洪水，有效降低鄰近昌隆里水患問題，不知從何時開始遭水芙蓉入侵，鋪滿整個湖面，深怕不熟悉當地路況的人誤以為水面為綠地，進而衍生落水意外。

方澤心說，人工清除速度趕不上水芙蓉的繁衍速度，若要雇請多人同時全面清除，估計至少要50萬元起跳，廟方無力負擔；最近一次大量清除是靠颱風洪水將整個湖面的水芙蓉沖入鄰近曾文溪，但沒多久，整個湖面又被水芙蓉佔滿，問題難解。

雖然水芙蓉造成親水公園生態衝擊，但也提供了水鳥棲地。鳥友觀察到俗稱「凌波仙子」的保育類水雉現蹤東勢寮親水公園，甚至一度抱蛋，但因水芙蓉的承載力不如官田水雉保育區的菱角、荷花，水雉蛋最後被颱風打翻落水，未能看到小水雉孵化，十分可惜，不過目前仍觀察到有6隻水雉活動。

鳥友指出，除了水雉之外，東勢寮親水公園還有紅冠水雞、白鷺鷥等水鳥，湖畔人行步道樹上也觀察到黃鸝等鳥種，吸引許多愛鳥人士驚豔，專程前往拍攝，成了賞鳥秘境。