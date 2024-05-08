魯閣列車事故罹難者者家屬團體「太魯閣的眼淚」發聲明，指出現場發現家屬遺骸，讓人錯愕與悲痛。（摘自臉書）

事隔3年，花蓮縣太魯閣列車事故罹難者者家屬團體「太魯閣的眼淚」發聲明， 指出今年2、3月在隧道內發現11名罹難者的遺骸，讓家屬錯愕與悲痛，沈痛呼籲重大事故有明確災後處理標準作業，花蓮地檢署表示，檢討蒐證流程，依照行政院會議頒布的原則，要求各單位勘查時，務必確認現場沒有其他證物或遺骨。

2021年4月2日台鐵408次太魯閣號因撞擊滑落的工程車出軌，造成造成49人罹難，事故3周年後，家屬在今年2月27、3月20日凌晨時分，與台鐵及花蓮地檢署一起進入清水隧道，竟然在軌道下陸續發現許多遺骸與遺物，將家屬痛苦再次翻湧而上。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩受訪指出，台鐵公司應家屬要求，在2月27日凌晨由花蓮工務段會同家屬，進入大清水隧道內尋找，發現疑似被害人遺骨2件及部分的遺物，被害人遺骨送往法醫研究所鑑識比對，經確認為0402事故被害人遺骨。

為求慎重，後續全面清查大清水隧道，於3月20日凌晨，檢警、台鐵公司及部分家屬進入大清水隧道內，搜查範圍，大清水隧道口起150公尺，現場發現疑似被害人遺骨共35件，遺留物14件，檢察官為求慎重，將遺骨送往法醫研究所鑑識。

蔡勝浩表示，經鑑識檢出25件被害人身分，經比對後與11名被害人罹難者身分相符，部分遺骨因為萃取DNA鑑驗後已經用罄，目前可供發還的遺骨合計共有8件，分別為6名罹難者所有。

為尊重被害人家屬，台鐵公司、犯罪被害人保護協會花蓮分會，及地檢署研擬後續如何完成發還作業。根據昨天與被害人家屬聯繫的結果，有3位家屬選擇親領被害人遺骨與鑑定書，如何領取還在跟被害人家屬討論，若沒有辦法親領的家屬，地檢署會用郵寄的方式發還家屬。

蔡勝浩說，去年發生車廂內有遺骨的事件，檢討後續若遇到類似案件蒐證與清理作業流程，會依照行政院會議頒布的原則，要求相關單位在現場勘查時，務必詳細確認現場沒有其他證物或遺骨。

蔡勝浩也提到，有部分家屬反應，是不是可能還有被害人遺骨或遺物留存，由台鐵公司與家屬研擬是否清查，因為前陣子發生地震，顧及人員安全，留待台鐵與家屬討論。後續會以尊重被害人家屬的前提下，依照台鐵公司安排，如果有任何發現，檢方會盡全力配合。

「太魯閣的眼淚」團體沈痛呼籲，透過這次事故的慘痛經驗，在未來當發生類似重大事故的時，要有明確的災後處理標準作業程序（SOP），明確規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性地處理。