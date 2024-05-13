韓國51歲曹姓工程師在新加坡的公寓泳池邊發現喝得爛醉的25歲女學生，竟對她起色心，當場為女學生寬衣非禮並企圖強姦她，全程全被監視器拍下，工程師因此被判坐牢8年4個半月。

判決指出，一名25歲的女學生，（10日）凌晨4時左右，女學生在外喝了幾杯酒後，回到公寓休息。她是與幾名同學一起租下公寓，由於想要和男友單獨聊天，於是到公寓的泳池邊打電話，聊了一會兒，女學生因喝了酒感到疲倦，掛上電話後就在泳池旁的長椅睡覺。

被告是51歲韓國籍曹姓男子，2022年9月9日晚上，到同事的公寓喝酒慶祝中秋節。（10日）凌晨4時30分左右，與同事喝了好幾杯燒酒後，獨自到公寓游泳池抽煙。曹男發現女學生獨自躺在長椅上，毫無動靜。他觀察了半分鐘左右，湊上前碰了女學生一下。曹男發現女學生完全沒反應，起了色心，他摸了女學生的大腿、臀部，接著非禮她的私處。

曹男甚至躺在女學生的身上，脫掉她的內褲，試圖強姦她，女學生驚醒，掙脫曹男魔爪，兩人雙雙從長椅上跌下，女學生撿起了自己的內褲，一路逃回自己住家，並將事件告訴朋友，隨即報警，曹男不久後被逮捕。犯案過程全被監視器拍下。

曹男被指控以一項非禮和一項企圖強姦罪，案件今13日早在高庭審理，曹男今早透過視訊認罪。

控方指出，被告幹案時沒戴保險套，是加重刑罰因素。被告的律師則認為，被告最後並沒強姦被害人，因此被害人也沒被傳染性病的風險。律師說，被告已經深感後悔，他只想盡快回韓國照顧年邁的父母，希望法官可以輕判他坐牢5年左右。

法官審酌，被告是在被害者並不相識，竟趁被害人喝醉且無法反抗的情況下犯案，事後還跟蹤女學生到她所住的樓層，並且試著找她，最後找不到人，才回到同事公寓。法官最後判被告坐牢8年3個月，鞭打3下。由於被告年過50，無法接受鞭刑，法官令他多坐牢一個半月的牢代替。